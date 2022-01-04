Воронежцы выиграли в лотерею 28,1 млн рублей

Выигрыш принес новогодний тираж Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Воронежской области выиграли в новогоднем тираже всероссийских государственных лотерей «Столото» в общей сложности 28 149 025 рублей. В целом в регионе купили 194 125 билетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото» 4 января.

Один житель региона стал обладателем 1 млн рублей, еще трое выиграли по 750 тыс. У остальных победителей суммы меньше.

В целом в стране по итогам новогоднего тиража появилось два мультимиллионера.

- Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд руб.: каждый выиграл по 500 млн руб. Также в первый день нового, 2022 года 52 участника из самых разных регионов страны выиграли по 1 млн руб. Еще 64 — закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе.