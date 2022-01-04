МЧС предупредило воронежцев о снежных заносах на дорогах

Синоптики прогнозируют сильный ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские спасатели предупреждают воронежцев о неблагоприятных погодных условиях в среду, 5 января. Жителей региона просят быть осторожными.

По данным Воронежского гидрометцентра, непогода ожидает жителей с полудня до полуночи. Синоптики прогнозируют снег с дождем, сильные порывы ветра – 15/18 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы.

Напомним, ранее Гидрометцентр сообщал о теплой и дождливой погоде до пятницы, 7 января. Зато в Рождество воронежцев ждет легкий мороз и солнце: днем – 2, ночью – 3.