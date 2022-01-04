Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 января 2022 10:01

МЧС предупредило воронежцев о снежных заносах на дорогах

Синоптики прогнозируют снег с дождем
Мария Щербакова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Синоптики прогнозируют сильный ветер

Синоптики прогнозируют сильный ветер

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские спасатели предупреждают воронежцев о неблагоприятных погодных условиях в среду, 5 января. Жителей региона просят быть осторожными.

По данным Воронежского гидрометцентра, непогода ожидает жителей с полудня до полуночи. Синоптики прогнозируют снег с дождем, сильные порывы ветра – 15/18 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы.

Напомним, ранее Гидрометцентр сообщал о теплой и дождливой погоде до пятницы, 7 января. Зато в Рождество воронежцев ждет легкий мороз и солнце: днем – 2, ночью – 3.