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Здоровье4 января 2022 9:20

За сутки от ковида умерли 22 жителя Воронежской области

Болезнь победили 1,3 тысячи
Мария Щербакова
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Данные предоставил федеральный оперштаб

Данные предоставил федеральный оперштаб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом представил статистку заболеваемости в регионах за прошедшие сутки. Так, в Воронежской области ковид диагностировали у 205 жителей.

Таким образом, в общей сложности с начала пандемии заболели 195 088 человек. Выздоровели за сутки 1 331. При этом 22 жителя региона с болезнью справится не смогли. В общей сложности, по данным сайта «Стопкоронавирус» в Воронежской области от ковида умерли 6 989 человек.

Отметим, региональный оперштаб не публикует статистику по коронавирусу с начала года.