В Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 13,4 тыс. человек

7,9 тыс. заболевших - дети до 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю (с 27 декабря по 2 января) за медицинской помощью обратились 13 408 человек, из которых 7 983 – дети до 14 лет. Такие данные представило региональное управление Роспотребнадзора 4 января.

Показатель заболеваемости на 26,3% ниже уровня прошлой недели. Однако он на 35,1% превышает эпидемический порог.

- Заболеваемость на 52 неделе 2021 года была преимущественно обусловлена вирусами гриппа типа А, а также респираторными вирусами не гриппозной этиологии, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе ведомства добавили, что болеют все возрастные группы населения. Но больше всего заразившихся среди детей – 59,6%.