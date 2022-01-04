Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 января 2022 7:33

В Воронежской области женщина на «Шевроле Авео» врезалась в бетонное ограждение

Пассажира иномарки доставили в больницу
Мария Щербакова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина не справилась с управлением

Женщина не справилась с управлением

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Богучарском районе 33-летняя автомобилистка, не справившись с управлением, врезалась в бетонное ограждение. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в 14.45 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Женщина была за рулем автомобиля «Шевроле Авео». При аварии пострадал 33-летний пассажир. Мужчину доставили в больницу. В случившемся разбираются полицейские.

В общей сложности, по данным ведомства, за сутки зарегистрировано 128 ДТП: 89 -в областном центре, 17 – на федеральных трассах, 22 – в районах области. В двух авариях травмы получили три человека.