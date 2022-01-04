В Воронеже разыскивают пропавшую 65-летнию женщину

Женщина одета в бордовую куртку Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже ищут пропавшую 65-летнюю Галину Сергееву. Женщина ушла из дома 3 января и не вернулась. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Поиски начались рано утром 4 января. Женщина была одета в бордовую куртку, черные брюки, черные кожаные ботинки и черный вязаный берет.

Пенсионерка ростом 160 см, нормального телосложения. Волосы каштановые с сединой, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, поисковики просят позвонить по номеру телефона «горячей линии» - 88007005452 (по России бесплатно) или 112.