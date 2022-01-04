В Воронеже нераспроданные елки выкинули в парке

Деревья выкинули 3 января Фото: Олег ЗОЛОТО

После празднования Нового года бизнесмены избавились от нераспроданных елок, выкинув их в природный парк. Свалка появилась в Северном лесу. Об этом сообщил местный житель в паблике «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» 3 января.

Елки разложили рядом с площадкой для выгула собак. Некоторые лежат прямо в упаковка. Очевидцы опасаются, что деревья могут стать причиной пожара. В комментариях к посту местные жители рекомендовали нерадивым бизнесменам в следующий раз отвезти елки в ближайший храм для украшения к Рождеству.

Официально елочный базары начали работать в Воронеже 19 декабря. Мэрия заключила договоры на организацию 101 площадки.