Министр обороны подарил воронежской девочке велосипед

Фото предоставлено пресс-службой ЗВО

В Воронежской области офицеры управления общевойсковой армии Западного военного округа помогли исполниться мечте трехлетней Вари Архиповой, которая в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» написала письмо на имя Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Варя мечтала научиться ездить на велосипеде. Варя и ее мама последовали совету бабушки обратиться к Министру обороны России.

В Новый год офицеры управления общевойсковой армии от лица Министра обороны и командующего гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Иванаева поздравили девочку и вручили ей велосипед с логотипом армии, а также сладкий подарок. В благодарность Варя рассказала гостям стихотворение у новогодней елки и пообещала научиться ездить на велосипеде следующим летом.

Всероссийская акция «Елка желаний», организована проектом «Мечтай со мной» для помощи детей с ограниченными возможностями, сирот, а также детей из малообеспеченных семей.