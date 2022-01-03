В Воронеже задержали серийного вора, обчищавшего павильоны быстрого питания

Владельцы сетей павильонов быстрого питания стали жертвами краж. Схема хищения была одинаковой: в ночное время неизвестный, повреждая металлопластиковую раму, проникал в помещения и забирал деньги. Общий ущерб составил около 5 тысяч рублей.

По полученной оперативной информации полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний воронежец. Парня задержали на территории Северного микрорайона и доставили в отдел полиции. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенные денежные средства тратил на личные цели.

Удалось установить причастность подозреваемого к совершению двух краж из торговых павильонов.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье «Кража». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.