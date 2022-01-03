Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 января 2022 15:28

В Воронеже задержали серийного вора, обчищавшего павильоны быстрого питания

Им оказался 17-летний подросток
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Владельцы сетей павильонов быстрого питания стали жертвами краж. Схема хищения была одинаковой: в ночное время неизвестный, повреждая металлопластиковую раму, проникал в помещения и забирал деньги. Общий ущерб составил около 5 тысяч рублей.

По полученной оперативной информации полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний воронежец. Парня задержали на территории Северного микрорайона и доставили в отдел полиции. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенные денежные средства тратил на личные цели.

Удалось установить причастность подозреваемого к совершению двух краж из торговых павильонов.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье «Кража». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.