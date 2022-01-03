В Воронеж прибыл новогодний поезд из Великого Устюга

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Утром 3 января в Воронеж прибыл новогодний поезд Деда Мороза. Встретить его пришли десятки взрослых и детей. Дед Мороз спустился из вагона и через турникет пообщался с горожанами, пожал им руки и поздравил с праздником.

Новогодний состав включает девять вагонов. Он простоит на вокзале «Воронеж-1» до 18 часов, а затем двинется дальше.

Поезд начал свое путешествие 5 декабря с родины российского Деда Мороза – из города Великий Устюг. В течение 41 дня он совершит путешествие по стране и остановится в 36 городах.