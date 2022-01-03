В воронежском сквере «Мирный» смонтировали освещение

Фото управы Ленинского района

В канун Нового года электромонтажники завершили подключение наружного освещения в недавно открывшемся сквере «Мирный» на улице Кропоткина, 4.

- Теперь все 60 современных светильников по команде автоматики дружно освещают обширную территорию народного сквера, - рассказали в управе Ленинского района. - Здесь в круглосуточном режиме можно заниматься на тренажерах, качаться на качелях, тренировать домашних питомцев или просто прогуляться.

Напомним, за создание сквера проголосовали более трех с половиной тысяч граждан. Территорию благоустроили при поддержке мэра и губернатора.