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Общество3 января 2022 13:04

В воронежском сквере «Мирный» смонтировали освещение

Теперь отдыхать здесь можно в любое время суток
Ирина КАЗАНИНА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

В канун Нового года электромонтажники завершили подключение наружного освещения в недавно открывшемся сквере «Мирный» на улице Кропоткина, 4.

- Теперь все 60 современных светильников по команде автоматики дружно освещают обширную территорию народного сквера, - рассказали в управе Ленинского района. - Здесь в круглосуточном режиме можно заниматься на тренажерах, качаться на качелях, тренировать домашних питомцев или просто прогуляться.

Напомним, за создание сквера проголосовали более трех с половиной тысяч граждан. Территорию благоустроили при поддержке мэра и губернатора.