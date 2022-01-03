Воронежцы пожаловались на незаконный отказ в обучении на владение оружием лиц моложе 21 года

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Одним из новшеств наступившего 2022 года станет увеличение возраста, с которого можно будет владеть оружием. Поправки вступят в силу с 29 июня. Однако уже сейчас, по словам наших читателей, обучение стрельбе для граждан от 18 до 21 года на большинстве стрелковых объектов не доступно.

- С 29 июня 2022 года оружейное законодательство претерпевает изменение, и за редким исключением, с указанной даты граждане смогут приобретать охотничье оружие с 21 года,- рассказал «Комсомолке» Альберт Горбачев, руководитель Воронежского стрелкового клуба. – А пока действует прежний порядок приобретения такого оружия – то есть с 18 лет.

Сейчас отказы в обучении на право приобретения оружия лицам, не достигшим 21 года, по словам юристов, является незаконными. Обучающая организация оказывает свои услуги в рамках статей 426 и 494 Гражданского кодекса РФ и за каждый необоснованный случай отказа в оказании услуг, согласно части 5 статьи 14.8 КоАП РФ, рискует получить административный протокол со штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей.

- В связи с этим, если человек посчитает что его права нарушены, то он имеет право обратиться с соответствующим заявлением в Роспотребнадзор, или даже вызвать полицию для фиксирования события административного нарушения, - посоветовал наш собеседник.

По нашему запросу управление Росгвардии о Воронежской области предоставило список стрелковых объектов, где воронежцы могут пройти обучение стрельбе и потренироваться:

- Воронежская региональная общественная организация содействия развитию стрелкового спорта «Стрелково-спортивный комплекс», Воронеж, ул. Острогожская, 93а, 222-16-22

- «Стрелково-спортивный центр» ДОСААФ России по Воронежской области, Воронеж, ул. Острогожская, 101а, 271-58-45

- АНО «Воронежский спортивный клуб «Выстрел», Воронеж, ул. Острогожская, 101а, 300-31-07

- Воронежская региональная спортивная общественная организация «Стрелково-спортивный клуб БМ-П», Воронеж, ул. Ленина, 73, 230-75-55

- АНО спортивный клуб «Волк, Воронеж, проспект Труда, 48/3, 202-15-16.