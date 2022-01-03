На воронежской трассе разбился ВАЗ с жителями Ростовской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии на трассе М-4 в Богучарском районе. По предварительным данным, в воскресенье, 2 января, около 17.40 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь в направлении столицы, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением и допустил наезд на бетонное дорожное ограждение.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗа и два его пассажира – 48-летний мужчина и 17-летний юноша, жители Ростовской области. Все они с травмами различной степени тяжести попали в больницу.