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Происшествия3 января 2022 9:10

На воронежской трассе разбился ВАЗ с жителями Ростовской области

Три человека попали в больницу
Ирина КАЗАНИНА
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Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии на трассе М-4 в Богучарском районе. По предварительным данным, в воскресенье, 2 января, около 17.40 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь в направлении столицы, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением и допустил наезд на бетонное дорожное ограждение.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗа и два его пассажира – 48-летний мужчина и 17-летний юноша, жители Ростовской области. Все они с травмами различной степени тяжести попали в больницу.