Жители воронежского поселка пожаловались на опасность нового тюбингового комплекса

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Жители поселка Отрадное пожаловались на неудобства, вызванные работой недавно открывшейся здесь тюбинговой трассы. В новогодние каникулы здесь настоящее нашествие отдыхающих. При этом парковки для гостей не предусмотрено.

- Сделали тюбинговую трассу, а о безопасности никто не подумал! Люди стоят на проезжей части. Проехать домой жителям невозможно!- пожаловалась в соцсетях одна из местных жительниц.

Девушка сообщает, что дороги от снега не очищены, машину заносит. А прямо под колесами – дети на тюбингах. Такая ситуация раздражает не только местных жителей, которые не могут проехать к своим домам, но и отдыхающих, которые вынуждены маневрировать с тюбингами между машинами.

Напомним, тюбинговый комплекс под Воронежем сдали к эксплуатацию в декабре 2021 года.