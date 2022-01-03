Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 7:24

Жители воронежского поселка пожаловались на опасность нового тюбингового комплекса

Отдыхающие дети и взрослые рискуют попасть под машины
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Жители поселка Отрадное пожаловались на неудобства, вызванные работой недавно открывшейся здесь тюбинговой трассы. В новогодние каникулы здесь настоящее нашествие отдыхающих. При этом парковки для гостей не предусмотрено.

- Сделали тюбинговую трассу, а о безопасности никто не подумал! Люди стоят на проезжей части. Проехать домой жителям невозможно!- пожаловалась в соцсетях одна из местных жительниц.

Девушка сообщает, что дороги от снега не очищены, машину заносит. А прямо под колесами – дети на тюбингах. Такая ситуация раздражает не только местных жителей, которые не могут проехать к своим домам, но и отдыхающих, которые вынуждены маневрировать с тюбингами между машинами.

Напомним, тюбинговый комплекс под Воронежем сдали к эксплуатацию в декабре 2021 года.