В Воронежской области третий день ищут пропавшего мужчину

Фото поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж"

Поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» просит жителей Воронежской области о помощи в розыске без вести пропавшего 51-летнего Алексея Васильевича Назенцева, жителя села Новосолдатка Репьевского района.

31 декабря мужчина вышел из своего дома в неизвестном направлении, и больше его никто не видел. Связаться с Алексеем также не удается.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны и черные сапоги.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.