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Общество3 января 2022 6:38

В Воронеж после снегопада придет оттепель

Осадки начнутся к вечеру понедельника
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Оттепель продлится два дня

Оттепель продлится два дня

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Наступившая новая неделя принесет в Воронежскую область отепление. Но перед этим на регион обрушится снегопад.

Согласно прогнозам областного гидрометцентра, осадки начнутся во второй половине понедельника, 3 января. К вечеру и ночью они станут максимальными, снегопад продлится до вторника. Днем 4 января будет около шести градусов с минусом, но уже в среду потеплеет до +2. При этом снова пойдут осадки, на этот раз - в виде мокрого снега и дождя. Дождливо будет и в четверг, 6 января, при температуре +2.

Зато в Рождество погода обещает порадовать воронежцев легким морозцем и солнцем: днем -2, ночью -3.