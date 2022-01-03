В Воронеж после снегопада придет оттепель

Оттепель продлится два дня Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Наступившая новая неделя принесет в Воронежскую область отепление. Но перед этим на регион обрушится снегопад.

Согласно прогнозам областного гидрометцентра, осадки начнутся во второй половине понедельника, 3 января. К вечеру и ночью они станут максимальными, снегопад продлится до вторника. Днем 4 января будет около шести градусов с минусом, но уже в среду потеплеет до +2. При этом снова пойдут осадки, на этот раз - в виде мокрого снега и дождя. Дождливо будет и в четверг, 6 января, при температуре +2.

Зато в Рождество погода обещает порадовать воронежцев легким морозцем и солнцем: днем -2, ночью -3.