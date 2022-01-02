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Общество2 января 2022 15:22

В Воронежской области 1337 человек за сутки выздоровели от ковида

Всего перенесли ковид уже 154 739 жителей региона
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

1 января 2022 года из стационаров и амбулаторного лечения выписали 1 337 жителей Воронежской области, излечившихся от коронавируса. Свежие данные сообщил 2 января федеральный оперштаб.

Всего перенесли ковид уже 154 739 жителей региона. Кстати, по количеству выздоровевших за последние 24 часа наш регион попал на четвертое место по стране. Лидируют Москва, Иркутская и Самарская области.

Между тем, за сутки коронавирус нашли у 251 воронежца. По сравнению с ноябрем, когда количество доходило до 800, заболеваемость упала в три раза.