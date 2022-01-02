В Воронежской области полицейский Дед Мороз поздравил ребят с Новым годом

Фото регионального главка

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники лискинского отдела МВД России вместе с общественниками поздравили детей с Новым годом. Они посетили семьи сотрудников, которые погиб при исполнении служебного долга, а также ветеранов органов внутренних дел. Детям подарили фрукты и сладкие подарки.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка, Дед Мороз и Снегурочка также побывали в гостях у семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Они поздравили малышей, а ребята в знак благодарности рассказали гостям стихи.

Сказочные персонажи не оставили без внимания и девочку-инвалида детства, которой помогают члены Общественного совета при районном отделе полиции. Ей вручили подарочный сертификат и сладости.

Также полицейские и общественники посетили подшефный социальный приют в Лисках.