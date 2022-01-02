В Воронеже пьяный водитель на Kia влетел в людей на парковке гипермаркета

Пьяный водитель на Kia влетел в пешеходов на парковке возле гипермаркета «Окей» на улице Шишкова в Воронеже. ЧП произошло 1 января примерно в 18:00. Двух человек скорая увезла в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве пояснили, что по предварительным данным, за рулем находился 36-летний воронежец. На автомобиле Kia Rio он сначала врезался в припаркованный кроссовер Land Rover Freelander, а потом сбил двух человек – 10-летнего мальчика и 23-летнюю девушку. Их по скорой забрали в больницу. По счастью, травмы оказались легкими и их вскоре отпустили домой.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.