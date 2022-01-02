В воронежском селе в ДТП пострадала 14-летняя девочка

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Две легковушки столкнулись в селе Пузево Бутурлиновского района. В аварии пострадала 14-летняя школьница. Подробности в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось 1 января примерно в 17.20 напротив дома №100 по улице Воронцовский Большак. 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» не учел погодные условия и вылетел на встречку, где столкнулся с «ВАЗ-210740» под управлением 21-летнего местного жителя.

В результате пострадала 14-летняя пассажирка. Девочку по скорой увезли в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.