В аптеку в Воронеже ворвался вооруженный пистолетом мужчина

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейские задержали в Воронеже 27-летнего нелегала, который подозревается в серии разбойных нападений на торговые точки. Он, угрожая оружием, напал на фармацевта одной из аптек на Кольцовской, а также на продавца табачного павильона. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 2 января.

Инцидент в аптеке произошел около 15:30 26 декабря. В аптеку зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, потребовал, чтобы та передала ему деньги из кассы. Женщина сложила наличность в папку и передала ее налетчику. Злоумышленник замешкался, тогда она выхватила деньги обратно и нажала тревожную кнопку. Мужчина быстро скрылся. А спустя час в полицию сообщили о нападении на табачный павильон на улице Ворошилова. Налетчику не удалось поживиться, так как в кассе не было денег.

С помощью записей с видеокамер и очевидцев злоумышленника вычислили. Им оказался 27-летний парень из одной из республик ближнего зарубежья. Он жил в России с сентября нелегально. Полицейские возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

– У оперативных сотрудников есть все основания полагать, что подозреваемый причастен еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным на территории Центрального и Коминтерновского районов города, где нападению подверглись сотрудники крупной сети магазинов канцелярских товаров, – пояснили в региональном главке.