На воронежской трассе иномарка врезалась в бетонное ограждение: пострадали четверо

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Авария произошла ночью 1 января. Примерно в 1.00 на 751 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе. «Ауди 80» снесла бетонное ограждение. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 2 января.

По предварительным данным, 27-летний водитель, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. В результате водитель и три пассажира – 37-летний мужчина, 22 и 21-летние молодые люди – с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.