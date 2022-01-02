Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 января 2022 8:08

На воронежской трассе иномарка врезалась в бетонное ограждение: пострадали четверо

Водителя и троих пассажиров госпитализировали
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Авария произошла ночью 1 января. Примерно в 1.00 на 751 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе. «Ауди 80» снесла бетонное ограждение. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 2 января.

По предварительным данным, 27-летний водитель, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. В результате водитель и три пассажира – 37-летний мужчина, 22 и 21-летние молодые люди – с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.