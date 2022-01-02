Воронежские миграционные подразделения в праздники будут работать по спецграфику

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области миграционные подразделения будут работать и в праздничные дни. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выходными для подразделений будут с 1 по 3 и с 7 по 9 января. Побывать на приеме можно будет уже с 4 по 6 января. Подразделения, занимающиеся вопросами миграции, будут в привычном режиме выполнять государственные услуги.

Кстати, записаться на прием для решения вопросов в сфере миграции можно на портале Госуслуг.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как будут работать Госавтоинспекция, почта, коммунальщики и другие структуры в новогодние праздники.