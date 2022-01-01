Мультик воронежских аниматоров вошел в топ-3 новогоднего проката в Норвегии

фото Wizart Animation

Третье место в новогоднем прокате в Норвегии занял мультик Wizart Animation. «Снежная королева» - первый анимационный фильм воронежской студии о приключениях Герды и Кая вышел в этой стране 25 декабря 2021 года. Воронежская лента уступила только норвежскому римейку киносказки «Три орешка для Золушки» и продолжению трилогии «Матрица: Воскрешение».

После первого уикенда дебютная лента Wizart Animation (выпущенная в 2012 году) собрала $195 268 - ее посмотрели 22 741 зрителей. Впоследствии зрители Норвегии, а также Исландии, Швеции, Дании и Финляндии увидят все части популярной франшизы «Снежная Королева». В озвучке главных героев мультика приняли участие популярные норвежские YouTube и TikTok блоггеры Ida Celine и Kattekryp.

- В то время как во многих странах Европы и Азии зрители уже посмотрели четыре части нашей франшизы, знают и любят ее героев, норвежский зритель только знакомится с нашими мультиками. И цифры за первый уикенд демонстрируют высокий интерес зрителя к картине, несмотря на то, что в Норвегии вновь вводятся ограничительные меры в связи с распространением нового штамма короновируса, - отметил генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев.