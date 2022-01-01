В новогоднюю ночь пожарные тушили в Воронеже две квартиры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Горячей выдалась для воронежских пожарных новогодняя ночь. Огнеборцы выезжали тушить две квартиры.

Первый вызов поступил из Коминтерновского района 31 декабря в 21.29. Загорелась трехкомнатная квартира в многоэтажке на 9 Января, 298. Четыре пожарных бригады потушили огонь в 21.45, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Второй пожар случился уже после полуночи в Железнодорожном районе. Загорелась двухкомнатная квартира на Сельской, 2м. Вызов поступил на пульт дежурного 1 января в 00.27. Три пожарных машины потушили огонь в 00.39.

В обоих случаях никто из людей не пострадал.

В первый день 2022-го пожарные выезжали тушить пожары в поселке Латное Семилукского района, дома в Петропавловском и Острогожском районах.