Снег будет идти в Воронеже по 5 января

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мощный снегопад накрыл Воронеж с утра 1 января. Осадки прекратились только после 15 часов. Но это ненадолго, говорят синоптики. По данным Воронежского гидрометцентра, снег будет идти у нас по 5 января, с переменным успехом – то ослабляясь, то усиливаясь.

Снег пошел благодаря теплому фронту циклона. Метеорологи прогнозируют налипание мокрого снега на провода и гололедицу.

2 января ожидается небольшой снежок и до – 4.

3 января ждут метель, заносы на дорогах и до 6 градусов мороза.

Во вторник, 4 января, осадки будут небольшие и -4.

В среду, 5 января, снова ожидают усиление снегопада и до 1 градуса мороза.