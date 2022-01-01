Воронежцы из машин составили морду тигра

фото «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».

Автомобилисты в традиционном стиле поздравили воронежцев с новым годом. В канун праздника на парковке возле «Града» из машин составили морду тигра – символ 2022-го. Снимок опубликовали в паблике «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».

- Пусть наступающий год входит в каждый дом добрым и надежным другом, забирает все печали, невзгоды и горести, а наступившие 12 месяцев станут самыми яркими и запоминающими, светлыми и радостными. Пусть это будет один из лучших периодов в вашей жизни! Будьте счастливы, здоровы, уверенными в своих силах и возможностях, смело идите к намеченной цели! 2022 год обещает быть щедрым, благополучным, удачным. Пусть подарит он Вам доброе здоровье и хорошее настроение, прекрасные минуты общения с друзьями и родными. Долгих лет вам жизни без тоски и горестей, море улыбок и радостных встреч. Пусть сбываются все желания, которые вы загадаете под звон курантов! Новый год – время новых надежд и свершений! – поздравили автомобилисты воронежцев.

С Новым годом!