Сотни воронежцев пришли к главной елке в новогоднюю ночь

фото мэрии Воронежа

Несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом в этот раз не было большой праздничной программы у главной елки Воронежа, на площадь Ленина в праздничную ночь проводить старый и встретить новый 2022-й год пришли сотни горожан.

фото мэрии Воронежа

В шесть вечера на сцену поприветствовать воронежцев поднялись Дед Мороз и Снегурочка. Елку «зажгли» под шоу барабанщиков ансамбля «Драматака». Воронежцы фотографировались в декорациях сказок «Щелкунчик» и «Снежная королева». Многолюдно было и на катке. Из динамиков играла музыка, на большой экран за пять минут до полуночи включили трансляцию поздравления Владимира Путина.

Погулять по празднично украшенной площади Ленина воронежцы могут в течение всех новогодних каникул с 10.00 до 22.00. Безопасность воронежцев обеспечивают сотрудники полиции и охранных предприятий.