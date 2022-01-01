К 1 января в Воронежской области еще 262 человека заразились коронавирусом и 26 умерли

Утром 1 января федеральный оперштаб сообщил свежую коронавирусную сводку. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 262 жителя Воронежской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 194 396 случаев коронавируса.

Выписали с больничного за минувший день 1363 пациента. Всего с начала пандемии болезнь смогли победить 153 402 воронежца.

Федеральный штаб сообщил о 26 умерших от осложнений ковида. Всего с начала наблюдений в Воронежской области зарегистрировали 10 264 летальных случаев после коронавируса.