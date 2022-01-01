В Воронеже похоронили погибшего в ДТП президента торгово-промышленной палаты области

фото ТПП Воронежской области

31 декабря в столице Черноземья простились с Юрием Гончаровым. Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области трагически погиб в автокатастрофе накануне новогодних праздников.

Гражданская панихида прошла в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на Левобережном кладбище. Проститься с Юрием Гончаровым пришли не только близкие, но и коллеги, чиновники областного правительства, депутаты облдумы, предприниматели, коллеги из других регионов.

Выступившие отметили выдающиеся профессиональные и организаторские способности президента воронежской палаты, его прекрасные душевные качества, мудрость, доброту, порядочность.

Похоронили Юрия Гончарова на Левобережном кладбище.