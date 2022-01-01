Под Воронежем за пять часов до Нового года погибла автомобилистка, перевернувшаяся в кювете на "Ладе Калина"

Cотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельства ДТП, в котором погибла жительница Воронежа.

Авария произошла 31 декабря около 18.50 в Семилукском районе. На 11-м километре автодороги «Латная - Н.Ведуга» 36-летняя автоледи на «Ладе Калина» не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Женщина погибла.

31 декабря в Воронежской области случилось несколько смертельных аварий. В Верхней Хаве часом раньше "шестерка" въехала в "Шевроле-Ниву", пострадали трое детей, 5-летняя девочка умерла в больнице.

А ранним утром в Каширском районе погиб водитель "Лады-Гранта", который вылетел на встречку и врезался в грузовой фургон ГАЗ-281822.