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Происшествия1 января 2022 7:42

Под Воронежем в ДТП с «шестеркой» и «Шевроле-Нива» пострадали трое детей: 5-летняя девочка скончалась

Авария произошла в Верхнехавском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая 31 декабря унесла жизнь ребенка.

Около 17.49 в селе Верхняя Хава 59-летний водитель ВАЗ-2106, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с «Шевроле-Нива». От удара "Шевроле Нива влетела в столб.

В результате аварии пострадали 43-летний водитель «Шевроле-Нивы» и трое его несовершеннолетних пассажиров - травмы получили дети - пяти- и девятилетние девочки и 14-летний мальчик. К сожалению, 5-летняя девочка умерла в больнице.

Всего за 31 декабря сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 77 аварий, в них погибли шесть человек и 10 получили травмы.