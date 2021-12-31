В райцентре Воронежской области к новому году открыли кинотеатр

В новом году кантемировцы смогут смотреть фильмы в обновленном "Октябре". Фото: предоставлено администрацией Кантемировского района.

В Кантемировке после капитального ремонта открыли кинотеатр «Октябрь» сообщили в районной администрации. Здание постройки 1961 года полностью преобразилось, как изнутри, так и снаружи. Первым фильмом, показанным в обновленном кинотеатра, была новая военная драма «Небо».

Капитальный ремонт «Октября» длился с мая 2020 года. За это время заменили крышу, пол, потолок, окна и двери, отремонтировали коммуникации, оборудовали современный санузел, провели внутреннюю отделка помещений и наружную облицовку фасада. Кинозал рассчитан на 165 мест.

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Киносеть» Светлана Третьякова рассказала, что теперь в зале стал гораздо лучше звук:

- Еще до ремонта, в конце 2017 года, мы получили современное кинооборудование. Однако, наш кинозал не был готов к нему, и мы по этому поводу сильно переживали. Теперь все изменилось. В зале смонтировано звукопоглощение, помещение отвечает всем современным требованиям.

Новые яркие красные буквы вывески кинотеатра приглашают всех на просмотры. Посетителям на новогодние каникулы предлагаются киноновинки, которые будут интересны и для взрослых, и для детей. Ежедневно будут транслировать по семь сеансов, начиная с 10 утра. В фойе работает фудкорт.

Капремонт обошелся в сумму около 18,5 млн рублей. За счет муниципального бюджета благоустроена территория перед кинотеатром, закуплены кресла для кинозала. В здании также размещается Дом дружбы, который на время ремонта не прекращал свою работу.