В полиции сообщили, как будут работать воронежские гаишники на праздниках

В Госавтоинспекции Воронежской области сообщили о новогоднем графике работы межрайоных регистрационно-экзаменационных отделений (МРЭО). Большая часть дней будет для гаишников, как и для большинства их земляков, выходными. Они будут отдыхать 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января. Приемные дни соответственно – 4, 5 и 6 января.

В ГИБДД напомнили, что услуги предоставляют по предварительной записи на сайте Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

С 10 января МРЭО ГИБДД будут работать в обычном режиме.