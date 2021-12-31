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Происшествия31 декабря 2021 14:57

В Воронеже на улице сгорела «ГАЗель»

ЧП случилось в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар потушили за считанные минуты, но к тому моменту от "ГАЗели" мало что осталось.

Пожар потушили за считанные минуты, но к тому моменту от "ГАЗели" мало что осталось.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 30 декабря, на улице Серафимовича Железнодорожного района в огненный факел превратилась «ГАЗель». Случилось это около половины седьмого вечера.

- О возгорании автомобиля в дежурную часть сообщили в 18.38. На место ЧП выехали три пожарные машины с 12 нашими сотрудниками. Пламя потушили в 18.52. К сожалению, к тому времени «ГАЗель» была уже полностью уничтожена огнем. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причины возгорания еще предстоит выяснить, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.