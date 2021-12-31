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Происшествия31 декабря 2021 14:49

В Воронежской области военные «заработали» на краже пайков 1,2 миллиона рублей и уголовное дело

Аферу они провернули в армейской части в Богучаре
Олег КУЗНЕЦОВ
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Торговля армейскими пайками довела двух военных до суда.

Торговля армейскими пайками довела двух военных до суда.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Состоялся суд по делу двух военнослужащих богучарской части. Их признали виновными в краже и последующей продаже продовольственных пайков. Об этом сообщили в военной прокуратуре воронежского гарнизона.

По версии следствия, военные крали пайки со склады. И делали «липовые» накладные, по которым якобы продукты шли солдатам на полевых учениях. На самом деле они вывозили пайки за пределы части и продавали их. Всего, по данным силовиков, они наторговали на сумму более 1,2 миллиона рублей. Когда «коммерсантов» поймали, они признали свою вину. И успели до суда частично компенсировать ущерб - на 400 тысяч рублей.

Однако военных осудили «на различные сроки лишения свободы». На какие именно, в военном надзорном ведомстве не пояснили.