В Воронеже сгорела дача

От дачного домика почти ничего не осталось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 30 декабря, в Левобережном районе в дачном поселке «Садовод ВАСО» на улице № 21 загорелся жилой дом. Пожар случился поздним вечером.

- О возгорании сообщили в 21.22. На место ЧП выезжали 12 наших сотрудников на четырех пожарных машинах. Пламя потушили в 22.00. Но к тому времени огонь уже полностью уничтожил дом 8х6 метров. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 31 декабря в 14.52 загорелась квартира в доме № 35 на улице Плехановской. Одного мужчину эвакуировали с помощью пожарной лестницы, пришлось вывести на улицу еще пятерых жильцов. Огонь потушили в 15.18.

А вот пожар в Железнодорожном районе на улице на улице 50 лет Советской власти завершился трагедией. После тушения огня в сгоревшем доме нашли тело 66-летнего мужчины. Причины пожара еще предстоит установить.