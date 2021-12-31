В Воронеже мошенник заставил мужчину перечислить ему 805 тысяч рублей

Аферисту. убедившему мужчину расстаться с 805 тысячами рублей, осталось их обналичить в любом банкомате. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Северном микрорайоне Воронежа очередной жертвой мошенников стал 59-летний мужчина. Ему позвонил незнакомец. Представился сотрудником службы безопасности банка. И заявил, что с карты собеседника пытаются снять деньги некие преступники. Чтобы обезопасить вклады, настоятельно посоветовал перевести накопления на «безопасные реквизиты». Мужчина перечислил по продиктованному аферистом адресу 805 тысяч рублей. Сразу после этого звонки прекратились. Житель Северного микрорайона понял, что его обманули, и пошел в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего 30 декабря было семь сообщений о похожих преступлениях. Ущерб от них составил более миллиона рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз напоминают: если вы хоть немного сомневаетесь в том, что с вами говорит сотрудник финансовой организации, положите трубку. А затем перезвоните в банк сами – номер горячей линии указан на карте. Также он есть на официальном сайте финансового учреждения и в мобильном приложении. Сотрудник банка никогда не попросит номер карты и уж тем более CVV/CVC-код или PIN-код. Специалист может только уточнить лишь последние четыре цифры карты, чтобы понять, с какой именно из ваших карт предстоит работать. Сотрудники банка крайне редко задают дополнительные вопросы – только если вы забыли ответ на секретный вопрос и хотите сменить пароль.