В Воронежской области вылечились от коронавируса еще 1292 человека

Отрицательных тестов на ковид сейчас гораздо больше, чем положительных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 1292 жителя Воронежской области выздоровели от ковида на утро пятницы, 31 декабря. Об этом сообщили на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ. Это немного меньше, чем сутки назад. Утром в субботу, 30 декабря, сообщали о 1302 вылечившихся. Однако по выздоровевшим на начало дня 31 декабря Воронежская область оказалась в семерке лучших регионов России.

Всего за время пандемии ковида в нашем регионе с опасной болезнью справились уже 152 039 человек. Кстати, новый штамм «омикрон», который того и гляди может нагрянуть в Воронежскую область, хотя и очень заразен, однако и, как правило, намного легче переносится. Во всяком случае пока наблюдения врачей позволяют прийти к таким выводам.