Губернатор Александр Гусев пожелал воронежцам на Новый год, чтобы их родные чаще улыбались

Александр Гусев: "Самое главное – чтобы все были здоровы и счастье согревало ваши дома!". Фото: кадр с видео

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил земляков с Новым годом и Рождеством. Глава регионального правительства отметил, что уходящий 2021 год дал, несмотря на все сложности, дал возможность вспомнить за праздничным столом и о том, что случилось хорошего.

Александр Гусев попросил «не судить нас (видимо, имея в виду чиновников) за вынужденные меры» (скорее всего, ковидные ограничения). И выразил уверенность, что жителям Воронежской области удалось создать надежный задел, чтобы 2022 год стал для всех удачнее и добрее.

А завершил свое поздравление так:

- Я желаю, чтобы чаще улыбались ваши родные. А самое главное – чтобы все были здоровы и счастье согревало ваши дома! С Новым годом и Рождеством вас, дорогие мои земляки!