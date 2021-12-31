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Происшествия31 декабря 2021 12:54

В Воронеже из-за отключения котельной без отопления остались девять домов

Сотрудники «Квадры» обещают, что в ближайшее время батареи снова потеплеют
Юрий КОЗЛОВ
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Коммунальщики обещают, что батареи в девяти домах Центрального района потеплеют в ближайшее время.

Коммунальщики обещают, что батареи в девяти домах Центрального района потеплеют в ближайшее время.

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 31 декабря, в 10.30 из-за повреждения стояка отопления в одной из квартир временно отключилась котельная в подвале на переулке Советский, 4а в Центральном районе. В результате батареи в девяти домах начали постепенно остывать. Коснулось это восьми домов на переулке Советском и одного – на улице Бурденко.

Ликвидацией аварии занимаются сотрудники ПАО «Квадра-Воронеж». На коммунальном предприятии утверждают, что тепло скоро вернется в квартиры:

- Наши сотрудники провели необходимые работы, в 11.30 оборудование котельной полностью запущено в работу. В ближайшее время батареи вновь прогреются.

Напомним, в центре Воронежа случилось еще одно коммунальное ЧП. Поздним вечером в четверг, 30 декабря, в доме № 24а на улице Фридриха Энгельса прорвался стояк с горячей водой. Местные жители сообщили, что кипятком затопило подъезд, лифты. И что вода добралась до электрощитков. В управляющей компании заявили, что занимаются ликвидацией аварии, но о конкретных сроках ее устранения не сообщили.