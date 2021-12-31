В центре Воронежа загорелся дом: эвакуировали шесть человек

Пожар на улице Плехановской был виден издалека. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Пятница, 31 декабря, выдалась совсем не праздничной для жителей дома № 35 на улице Плехановской. Там загорелась квартира. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. В спасательном ведомстве рассказали подробности огненного ЧП:

- В 14.52 поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже в доме № 35 по улице Плехановской. В 14.56 первые пожарные расчеты были на месте. Из горящей квартиры при помощи коленчатого подъемника был спасен мужчина, из соседних эвакуировали пять человек. По предварительной информации, пострадавших на пожаре нет. Огонь потушили в 15.18. Причину ЧП будут устанавливать дознаватели МЧС России.