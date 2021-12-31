Президент повысил чины нынешнего и бывшего прокуроров Воронежской области

Николай Саврун. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, подписал указ о присвоении новых чинов нынешнему и бывшему прокурору Воронежской области.

Возглавляющий надзорное ведомство в Воронежской области сейчас Николай Саврун стал государственным советником второго класса. Повышение коснулось и бывшего прокурора нашего региона Николая Шишкина. Напомним, он возглавлял надзорное ведомство в Воронежской области с 2006 по 2019 год. А сейчас занимает пост заместителя генерального прокурора России. Так вот, Николай Шишкин стал государственным советником первого класса.

НИколай Шишкин. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

После ухода Шишкина прокуратуру Воронежской области ненадолго возглавил Александр Гулягин. Потом его сменил Николай Саврун, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Тамбовской области. Кстати, Гулягин ушел на его место, такая вот получилась кадровая рокировка.

Напомним, 29 декабря назначили нового прокурора Воронежа.