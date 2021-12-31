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Общество31 декабря 2021 10:57

В Воронеже продолжает падать число заражений ковидом за сутки

На этот раз заболели коронавирусом еще 279 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Положительных диагнозов на ковид в Воронежской области каждые сутки становится все меньше.

Положительных диагнозов на ковид в Воронежской области каждые сутки становится все меньше.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области заразились COVID-19 еще 279 человек. Об этом сообщили на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ. Воронежская область замыкает 20-ку худших по этому показателю регионов России. Что не так уж плохо, учитывая то, что наш регион долгое время шел в десятке.

Число заболеваний падает с каждым днем (на утро четверга, 30 декабря, сообщали о 291 заразившемся). Всего же за время пандемии в нашем регионе ковид подхватили уже 194 134 жителя Воронежской области.

Между тем, власти на новогодних праздниках разрешили торжественные мероприятия на открытом воздухе с участием до 500 человек.