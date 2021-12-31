Еще 19 жителей Воронежской области умерли от коронавируса

На случай вспышки коронавируса держат свободными 30 процентов ковидных коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизни еще 19 наших земляков унес коронавирус. Об этом сообщили на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ. По смертности за сутки на утро пятницы, 31 декабря, Воронежская область делила 13-14 место среди худших по этому показателю регионов России со Ставропольским краем. Смертность немного увеличилась (на утро четверга, 30 декабря, сообщали о 16 умерших от ковида).

Всего жертвами коронавируса за время пандемии в нашем регионе стали уже 10 238 жителей Воронежской области. Причем в декабре смертность значительно снизилась. До рекордных 85 умерших в сутки уже далеко.

На данный момент в Воронежской области свободны 30 процентов ковидных коек при норме в 20%. Резерв держат на случай увеличения числа заболеваний во время новогодних праздников.