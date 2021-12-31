Дом в центре Воронежа залило кипятком

В подъезде после прорыва трубы была настоящая баня. Фото: "Типичный Воронеж".

Тревожное сообщения появилось в паблике «Типичный Воронеж» поздним вечером в четверг, 30 декабря:

- В доме № 24а на улице Фридриха Энгельса ждем «аварийку» 1,5 часа. Кипяток залил шахты лифта и электрические щитки в подъезде. Уже водопад с лоджии. Но «аварийки» нет!

Коммунальное ЧП прокомментировали в организации, обслуживающей дом, - УК Центрального района:

- В ночь на 30 декабря произошел прорыв трубы отопления в доме 24А по ул. Фридриха Энгельса. Стояк, который лопнул, находится на четвертом этаже в подъезде на лестничной клетке. 30 декабря одновременно произошло несколько ЧП в городе, поэтому аварийная служба смогла приехать на место не так оперативно, как обычно. С этим мы будем разбираться отдельно. Около 22 часов специалисты «аварийки» перекрыли стояк отопления и вернулись за материалами. Сейчас бригада выезжает на дом для проведения восстановительных работ: дефектный участок трубы будет заменен и отопление восстановлено. Его не было в нескольких комнатах дома, которые находятся на стояке, где случился прорыв. В остальной части дома отопления не выключали. Что касается воды в шахтах лифтов и электрощитках, то 31 декабря также будет проведено обследование и при необходимости приняты меры.