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Происшествия31 декабря 2021 10:00

Дом в центре Воронежа залило кипятком

Лопнул стояк, и горячая вода хлынула в подъезд и в лифт
Юрий КОЗЛОВ
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В подъезде после прорыва трубы была настоящая баня.

В подъезде после прорыва трубы была настоящая баня.

Фото: "Типичный Воронеж".

Тревожное сообщения появилось в паблике «Типичный Воронеж» поздним вечером в четверг, 30 декабря:

- В доме № 24а на улице Фридриха Энгельса ждем «аварийку» 1,5 часа. Кипяток залил шахты лифта и электрические щитки в подъезде. Уже водопад с лоджии. Но «аварийки» нет!

Коммунальное ЧП прокомментировали в организации, обслуживающей дом, - УК Центрального района:

- В ночь на 30 декабря произошел прорыв трубы отопления в доме 24А по ул. Фридриха Энгельса. Стояк, который лопнул, находится на четвертом этаже в подъезде на лестничной клетке. 30 декабря одновременно произошло несколько ЧП в городе, поэтому аварийная служба смогла приехать на место не так оперативно, как обычно. С этим мы будем разбираться отдельно. Около 22 часов специалисты «аварийки» перекрыли стояк отопления и вернулись за материалами. Сейчас бригада выезжает на дом для проведения восстановительных работ: дефектный участок трубы будет заменен и отопление восстановлено. Его не было в нескольких комнатах дома, которые находятся на стояке, где случился прорыв. В остальной части дома отопления не выключали. Что касается воды в шахтах лифтов и электрощитках, то 31 декабря также будет проведено обследование и при необходимости приняты меры.