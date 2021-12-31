В Воронеже на пожаре погиб мужчина

Пожар потушили через 28 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 30 декабря, около шести часов вечера случился пожар в Железнодорожном районе. Загорелся дом № 59 на улице 50 лет Советской власти.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 18.07. На место ЧП выезжали 16 наших сотрудников на четырех пожарных машинах. Огонь потушили в 18.35. К тому времени в трехквартирном жилом доме 20х12 м. пламя повредило две комнаты 5х5 и 5х6 метров и стену по всей площади дома. После ликвидации пожара обнаружили тело 66-летнего мужчины. Причины его смерти, а также, почему загорелся дом, сейчас выясняют, - рассказали в региональном ГУ МЧС.