В Воронежской области в аварию попали три машины: четыре человека ранены

Всех четверых пострадавших в аварии на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 30 декабря, в 19.30 на 80 километре дороги трасса «Дон» -Бобров-Таловая-Новохоперск в Таловском районе случилась авария. 60-летний водитель «Лады-Ларгус» выехал на встречную полосу и врезался в «Mitsubishi Padjero Sport», которым рулил 52-летний местный житель. А затем еще и столкнулся с «Ладой-Калиной» (ею управлял 28-летний житель Воронежской области).

В аварии получили травмы водители отечественных автомобилей, а также два пассажира: 32-летняя женщина из Таловского района, ехавшая в «Ладе-Калине», и 37-летняя местная жительница, сидевшая в «Мицубиши». Всех четверых отвезли в больницу.

Напомним, 30 декабря около шести часов вечера в Терновском районе обнаружили тело 51-летнего местного жителя со следами наезда автомобиля. Водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, объявили в розыск. Возможных свидетелей ДТП попросили позвонить в полицию.

- Всего в Воронежской области 30 декабря случились 162 ДТП, из них в Воронеже – 82, на дорогах в районах – 59, на федеральных трассах – 22. В четырех авариях один человек погиб, восемь получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Наши сотрудники задержали 11 пьяных водителей, 18 ехавших на красный свет и еще троих автолюбителей, двигавшихся по встречной полосе.