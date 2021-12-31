Скандал со странными медосмотрами в Воронеже: стало известно, кто должен был предупреждать о них родителей

Медосмотры по-тихому провести не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандал со странными медосмотрами учеников младших и старших классов в школах №№ 36 и 52 и в лицее № 9 разгорелся главным образом из-за того, что о них никто не предупредил родителей. Потому и появились страхи, слухи и тому подобный никому не нужный переполох.

Напомним, родители забили тревогу, когда их дети рассказали, что пришли люди в белых халатах в сопровождении якобы сотрудника силовых структур. Потом их завели в кабинеты и провели медосмотры. В региональном департаменте здравоохранения заявили, что в школах работали педиатры детской областной больницы № 1 и инфекционисты детской областной больницы № 2. По данным медицинских чиновников, решение о проведении осмотров приняли по запросу директоров образовательных учреждений в связи с высоким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Мы попытались разобраться, кто должен был информировать о медосмотрах родителей. В этом нам помог известный воронежский адвокат Николай Алимкин.

Так, частью 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача добровольного согласия на него гражданина или его законного представителя.

Частью 2 ст. 20 закона разъяснено, что добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в отношении лица, не достигшего возраста пятнадцати лет.

В силу пункта 14 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н врач, ответственный за проведение профосмотра, не позднее чем за пять рабочих дней до начала его проведения обязан обеспечить оформление информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или иного законного представителя) на его проведение. А также вручить (направить) несовершеннолетнему (родителю или иному законному представителю) оформленное согласие и направление на профосмотр с указанием перечня осмотров врачами-специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения.

Согласно п. 19 Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» при организации медосмотров образовательная организация оказывает содействие в информировании несовершеннолетних или их родителей (законных представителей).

Из всего этого Николай Алимкин делает вывод, что обязанность по оформлению добровольного согласия родителей несовершеннолетних на медицинское вмешательство, в том числе на любые виды обследований, лежит на враче, ответственном за проведение осмотра. Образовательная организация может лишь оказать содействие в оформлении подобного информирования.

Между тем в региональном департаменте образования заявили, что просьбы со стороны медработников об оказании им содействия в информировании о медосмотрах несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) к ним не поступало. Выходит, что медицинский чиновник, ответственный за их организацию, мягко говоря, не доработал.

Родители учеников, между тем, подали заявление в прокуратуру. Однако в надзорном ведомстве эту ситуацию никак не комментируют.