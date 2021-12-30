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Общество30 декабря 2021 16:37

Под Воронежем нарядили в новогодний костюм памятник воеводе Собакину

Так готовятся к празднику жители Новой Усмани
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Жители Новой Усмани в последние дни уходящего года нашли отличный способ поднять настроение и себе и гостям воронежского райцентра. Они нарядили в новогодний костюм установленный в центре Усмани памятник основателю села – Борису Собакину. На голову воеводе нахлобучили красную шапку с мехом, а в руку дали мешок с подарками.

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