Под Воронежем нарядили в новогодний костюм памятник воеводе Собакину

Фото правительства Воронежской области

Жители Новой Усмани в последние дни уходящего года нашли отличный способ поднять настроение и себе и гостям воронежского райцентра. Они нарядили в новогодний костюм установленный в центре Усмани памятник основателю села – Борису Собакину. На голову воеводе нахлобучили красную шапку с мехом, а в руку дали мешок с подарками.

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